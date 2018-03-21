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Denizli’de “Afete Hazır Okul” eğitimleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kent genelinde “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 12 bin 542 öğrenciye “Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.Proje kapsamında kent genelinde 110 ilk ve orta öğretim okulunda eğitimlerini verildi.

Denizli’de “Afete Hazır Okul” eğitimleri devam ediyor

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kent genelinde “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 12 bin 542 öğrenciye “Afete Hazır Okul” eğitimi verildi.
Proje kapsamında kent genelinde 110 ilk ve orta öğretim okulunda eğitimlerini verildi. Proje kapsamında 12 bin 542 öğrenci ile 994 öğretmene ulaşıldığı öğrenildi. Eğitimlerde deprem başta olmak üzere afetlerin öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranış şekilleri anlatıldı. Eğitimlerin amacının ise “Temel Afet Bilinci” kültürünü öğrenciler ile birlikte toplum bütün kesimine kazandırılması olduğu kaydedildi.

Denizli’de “Afete Hazır Okul” eğitimleri devam ediyor

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