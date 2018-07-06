HABER

Denizli'de anneler çocuklar için yürüdü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi anneler, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için eylem yaptı.  Denizli Valiliği önünde bugün gündüz saatlerinde toplanan anneler, çocuğa yönelik şiddete tepkilerin ifade edildiği pankartlar taşıyarak Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi anneler, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için eylem yaptı.

Denizli Valiliği önünde bugün gündüz saatlerinde toplanan anneler, çocuğa yönelik şiddete tepkilerin ifade edildiği pankartlar taşıyarak Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü. Grubun yürüyüşüne çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Anneler adına açıklamayı Avukat Jülide Keleş Yarışan yaptı. Basın açıklaması öncesi katılımcıların taşıdığı pankartlarda yazılanları okuyan Yarışan, dünyaya gelen her çocuğun sorumluluğunun tüm topluma düştüğünü söyledi. Yarışan, "Görevimiz, tüm çocukların yaşama, gelişim, eğitim, güvenlik ve sağlık haklarına ulaşması için var gücümüzle birbirimizden kuvvet alarak çalışmak. Görevimiz, tüm çocukların hak ihlallerinden, şiddetten, istismardan, ihmalden, kötü muameleden korunmasını sağlamak. Çocukları koruyamamaktan; çocuğa, kadına, hayvana yönelmiş şiddetin sonuçlarından hepimiz sorumluyuz. Saldırganların cezalandırılmasını, hiçbir suçun cezasız kalmamasını, herkesin içini paralayan bu kör şiddete maruz kalan tüm canlılar için adaletin yerini bulmasını, güvenli umutlu bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Çocukların koruyucusu olmak, şiddeti üreten kısır döngüde zarar gören erkek ve kadınlarla omuz omuza olmak, şiddetin yaralarını sarmak istiyoruz" dedi.

'İDAM VE HADIM CEZALARI SUÇUN OLUŞMASINI ENGELLEMEYE YETMEYECEKTİR'

Önceliğin suçu önlemek ve çocukları korumak olduğun belirten Yarışan, "Koruyamadığımız çocuklarımızın sorumluluğunu kabul etmek ve hayatta kalan tüm şiddet mağdurlarını desteklemek, hayata tutunmalarını sağlamak da sorumluluğumuz. Biliyoruz ki cinsel şiddetin sebebi, bastırılamayan cinsel arzular, sapıklık, pedofili değildir. İktidar mücadelesidir, güç gösterisidir. Bu suçları işleyenlerin amacı beden üzerinde tahakküm kurmak, gücünü kanıtlamaktır. Bu nedenle son dönemlerde artan, görünür hale gelen çocuk istismarı ve en ağır biçimi ile çocuk cinsel istismarı ve çocuklarımızın yaşamdan koparılması münferit, sapık, hasta insanların eylemleri olarak kabul edilmemelidir. Suç işlendikten sonra suçluların bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle, idam ve hadım cezalarıyla ortadan kaldırmaya çalışmak suçun oluşmasını ve tekrarlanmasını engellemeye asla yetmeyecektir" dedi.

Basın açıklamasının ardından alkışlı protesto yapan grup, daha sonra dağıldı.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!
Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildiHainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Hakkari'de tespit edilen teröristler öldürüldü!

Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Oral Özer kimdir? Saldırıya uğrayan Oral Özer'in son durumu nedir?

Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

Tosun'a büyük şok! Sağ kolu konuştu

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kriptolara dev operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.