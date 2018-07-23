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Denizli'de bataklıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Sarayköy ilçesinde bataklık alanda kurtardıkları köpeği suyla yıkayarak temizleyen ekipler, hayvana yiyecek verdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bataklık alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Duacılı Mahallesi'nde sulama kanalının kenarındaki bataklık alanda birkaç gündür bir sokak köpeğinin durduğunu gören vatandaşlar, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, bataklığa batan köpeği çamurdan kurtarmak için çalışma başlattı.

Beline bağladığı iple su kanalının kenarına inen itfaiye görevlisi, önce hortumla su tutarak köpeğin saplandığı çamurun yumuşamasını sağladı.

Vücuduna halat sararak köpeği bulunduğu bölgeden yukarı çeken itfaiye ekipleri, daha sonra bataklıktan kurtulmak için mücadele ederken her tarafı çamur olan köpeği su ile yıkadı.

Köpeğe yiyecek veren itfaiye personeli, hayvanı sağlık kontrolü için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği görevlilerine teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bataklık çamur köpek

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