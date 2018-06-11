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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Hamam Mahallesi Kumluk mevkisindeki büfeden gece içki almak isteyen Sedat Akgöz (36) ile işletmeci Mustafa A. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Akgöz, kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Büfe işletmecisi Mustafa A. gözaltına alındı.

Bu arada, iki aile arasındaki gerginlik nedeniyle ilçede güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama cinayet Denizli içki

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