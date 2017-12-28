Denizli'de bir kişi evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Kıy'ın (75) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yatak odasında hareketsiz yatan Kıy'ın öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak çalıştı.
İlk incelemede Kıy'ın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Mustafa Kıy'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)
Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi
Okul bahçesinde pompalı dehşet: 7 çocuk yaralı
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle
Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!
MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!
Kıvrımlı modelden şaşırtan karar
Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum