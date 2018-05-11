Denizli'de bir sokak köpeği, öldürülüp, tecavüz edilmiş olarak bulundu (2)

OLAYIN ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Denizli'de öldürülüp, tecavüz edilmiş olarak bulunan sokak köpeğiyle ilgili olayın şüphelisi 19 yaşındaki O.B., polis tarafından yakalandı. Hayvana eziyet suçundan gözaltına alınan O.B.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

