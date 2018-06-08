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Denizli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen cinayet zanlısı, polise teslim oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 22 yaşındaki kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Merkez Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Müge Çoban'dan dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla içeriye giren polis ekipleri, Çoban'ı yerde hareketsiz halde buldu. Yaşamını yitirdiği tespit edilen kadının vücudunda bıçak izlerine rastlandı.

Çoban'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Müge Çoban'ın eski sevgilisi olduğu ileri sürülen İsmail Çul'un (36) polise teslim olduğu öğrenildi.

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