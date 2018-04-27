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Denizli'de dağlık arazide kaybolan iki arkadaş bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 03:01 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde yürüyüş yaparken yollarını kaybeden iki kişiye, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dağlık arazide kaybolan iki kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nden il merkezine doğru yürüyüş yapan İ.E. (25) ve G.Y. (27), yaklaşık 10 kilometre ilerledikten sonra havanın da kararmasıyla yollarını kaybederek 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Kaybolan kişileri bulmak için çalışma başlatan ekipler, dağlık arazide yaklaşık 4 saat kalan iki arkadaşa ulaştı.

Pamukkale Çamlık Seyir Tepesi'nden 6 kilometre uzaklıkta bulunan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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