Denizli'de dini ihtisas merkezi ve cami temeli atıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş da 7 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevi sırasında ülkedeki eğitim merkezlerinin sayılarını artırmak için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Zeybekci, buradaki konuşmasında, Dini Yüksek İhtisas Merkezinin burada olmasını sevdayla istediklerini, bu coğrafyada böyle eserlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Buradan çıkan ışığın Denizli ile birlikte etrafını aydınlatacağına inandığını söyleyen Zeybekci, "Aşkınız, sevdanız yoksa hayal kuramazsınız. Eğer varsa hayal kurarsınız. O kurduğunuz hayallerle hizmetler yaparsınız. Biz hep bunları hayal ettik. 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin tamamındaki camilerde selalar okundu. O selalarla millet harekete geçti ve sokaklara çıktı. Onun için bu merkezin burada olmasını sevdayla istedik." dedi.

Şehirlerin öneminin, şehirlere hizmet eden eğitim yuvalarıyla ortaya çıktığını ve okulların medeniyetin bir hakikati olduğunu dile getiren Erbaş, Türkiye'de 30'a yakın dini ihtisas kurumu olduğunu, bu nimetlerin, zenginliklerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Yurdumuzun her köşesinde, belki yurt dışından gelerek eğitim alan hocalarımız var. Onları eğitiyoruz ve ülkelerine gönderiyoruz. Eğer biz doğru dini bilgiyle gençlerimizi tanıştırmazsak, doğru dini bilgiyi onlara ulaştırmazsak işte dini istismar eden birtakım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor terör örgütüne dönüşüyor. Dini istismar eden terör örgütlerinden neler çektiğimizi görüyoruz. FETÖ ve DEAŞ gibi hepsi planlı programlı, Müslümanları kötü göstermek, insanları İslam'dan uzaklaştırmak, İslam korkusunun altını desteklemek, ona zemin hazırlamak için kurulmuş örgütlerdir, yapılardır, artık bunu görelim."

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erbaş, "O gün uçaklardan kurşun atan insanlar, dini istismar ederek buraya gelmedi mi? Evet. DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar ne kadar İslam düşmanı devlet varsa onlar silahlarını gönderiyorlar. Onlar da kendilerini İslam devleti olarak lanse ediyorlar. Halbuki İslam'dan insanları uzaklaştırmak ve korkutmak için 'İslam buysa benden uzak olsun.' diyen insanların sayısını artırmak için kurulmuş örgütlerdir bunlar. Onun için artık milletimiz bu konuda uyanıyor. Biz de bütün ülkemizi, milletimizi ekipler kurarak dolaşıyoruz. Kitaplar dağıtıp konferanslar vererek, dini istismar eden bu yapıları insanımıza tanıtmaya, insanımızı onlardan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri dualar eşliğinde merkez ve caminin temelini attı.

Yaklaşık 2,5 yılda bitirilmesi planlanan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim binası ve kursiyer lojmanı, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi'nde ise yurt binası ve kongre merkezi olacak.