Denizli'de doğal kaynak suyu taşıma tartışması

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir mahallede çıkan doğal kaynak suyunun, başka bir mahalleye taşınmasını istemeyen mahalle sakinleri ile belediye görevlileri arasındaki arbedede 1 kişi yaralandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) görevlileri, Uzunpınar Mahallesi'nde çıkan doğal kaynak suyunu, borularla Karahayıt Mahallesi'ne taşımak için çalışma başlattı.
Suyun taşınmasını istemeyen mahalle sakinleri çalışma sahasına gelerek görevlilerin kazı yapmasına engel oldu.
Görevlilerle mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce DESKİ görevlisi Hasan Erdaş, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından darbedildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör, geniş güvenlik önlemi altında, mahalleliye söz konusu su taşıma işleminin yasal olduğunu anlatmaya çalıştı.
Sakinleşmeyen mahalleli daha sonra oturma eylemi gerçekleştirdi.
Mahalle muhtarı Ali Erim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleden çıkan doğal kaynak suyunu vatandaşların, ihtiyaçlarını gidermek ve bahçeleri sulamak için kullandığını söyledi.
Suyun kendi mahallelerine ancak yettiğini dile getiren Erim, "Mahsullerimize can suyu veriyoruz. Bizden çıkan suyu başka yere vermek istemiyoruz. DESKİ buradan çıkan suyu Karahayıt'a vermek istiyor. Biz de vermek istemiyoruz. Suyumuzu vermeyeceğiz, kendimiz kullanacağız. Suyun başında nöbet tutmaya devam edeceğiz." dedi.
Öte yandan, bazı vatandaşlar suyun çıktığı bölgeye giderek ekiplerin çalışmasına izin vermedi.
Çalışmalara bugünlük ara verildi.
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