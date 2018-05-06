Denizli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Çivril içesindeki bir düğünde tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakköy Mahallesi'nde Engin Ö'nün evinde yapılan sünnet düğününü sırasında tüfekle havaya ateş açıldı.

Bu sırada evin balkonunda bulunan Serap C. ve Gülcan K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, Çivril Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, düğün sahibi ve yaralıların ifadelerine başvurdu. Silahı ateşleyenin tespiti için düğünde çekim yapan fotoğrafçının kamerası incelemeye alındı.

