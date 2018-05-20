Denizli'de ekin yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında, 250 dekar ekili alan yandı.
Sazak Mahallesi'ndeki ekin tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İbrahim Çetin'e ait 60, Mehmet Yiğit'e ait de 40 dekarlık buğday tarlalarına da sıçradı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 4 tanker ve 6 arazözü ile Orman Bölge Müdürlüğünün 2 tanker ve 4 arazözünün kullanıldığı yangını söndürmek için 50 personel görev yaptı.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında toplam 250 dekar ekili alan zarar gördü.
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum