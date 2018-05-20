Denizli'de ekin yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında, 250 dekar ekili alan yandı.

Sazak Mahallesi'ndeki ekin tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İbrahim Çetin'e ait 60, Mehmet Yiğit'e ait de 40 dekarlık buğday tarlalarına da sıçradı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 4 tanker ve 6 arazözü ile Orman Bölge Müdürlüğünün 2 tanker ve 4 arazözünün kullanıldığı yangını söndürmek için 50 personel görev yaptı.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında toplam 250 dekar ekili alan zarar gördü.

