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Denizli'de ekmekler 15 Temmuz logolu ambalajla çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Denizli'de ekmekler 15 Temmuz logolu ambalajla çıktı

DENİZLİ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Denizli'de ekmekler, fırından 15 Temmuz logolu ambalajlarla çıktı.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanlığı, 15 Temmuz'un unutulmaması için kent genelindeki 50 fırında çıkan 150 bin ekmeği, üzerinde "O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik" yazan 15 Temmuz logolu ambalajlarla çıkardı.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Kardaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da halkımız iradesine sahip çıkıp destan yazmıştır. Daha önceki birçok tarihi başarı gibi bugün de bir zafere imza atmıştır. Türk milleti, tankların önüne kendini atarak büyük bir zafer kazanmıştır." dedi.

Ecdadın bıraktığı şehit kanları ile yıkanan bu topraklarda millet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Karadaban, şunları söyledi:

"Şehilerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz'da 7'den 70'e hep birlikte darbe girişimine karşı durduk. Bu tarihi günü anlama açısından Fırıncılar Odası olarak böyle bir çalışma yaptık. 'O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik.' Bu anlamlı gün için Denizli'deki bütün bayilerimizden ekmek alan vatandaşlarımız bu ekmek ambalajı ile sofralarına oturacak. 50 fırın ile bin 500 bakkal ve market gibi satış noktasından ekmek alan halkımız bu ambalajla o karanlık geceyi hatırlayacaklar."

- Şehitlikler ziyaret edildi

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentin protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.

Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret ederek şehitlerin kabirlerinde dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, şehitler için dua okudu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek teselli etti.

Daha sonra polis şehitliğine giden protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'in ve yapılan duanın ardından şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla ilgilendi.

- AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi de etkinlikler kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla Denizli'de çekilen fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi"ni Denizlililerle buluşturdu.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında düzenlenen sergi, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyelerinin katıldığı törenle açıldı.

Zolan, Denizli sancağı ile meydanda çekilen fotoğrafa ilişkin, 97 yıl sonra Denizli sancağının yine bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi sancak ile çıktıkları meydanda kahraman Denizli halkının milli iradeye, milletin adamlarına ve vatanına sahip çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

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