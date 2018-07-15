Denizli'de ekmekler 15 Temmuz logolu ambalajla çıktı

DENİZLİ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Denizli'de ekmekler, fırından 15 Temmuz logolu ambalajlarla çıktı.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanlığı, 15 Temmuz'un unutulmaması için kent genelindeki 50 fırında çıkan 150 bin ekmeği, üzerinde "O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik" yazan 15 Temmuz logolu ambalajlarla çıkardı.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Kardaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da halkımız iradesine sahip çıkıp destan yazmıştır. Daha önceki birçok tarihi başarı gibi bugün de bir zafere imza atmıştır. Türk milleti, tankların önüne kendini atarak büyük bir zafer kazanmıştır." dedi.

Ecdadın bıraktığı şehit kanları ile yıkanan bu topraklarda millet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren Karadaban, şunları söyledi:

"Şehilerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz'da 7'den 70'e hep birlikte darbe girişimine karşı durduk. Bu tarihi günü anlama açısından Fırıncılar Odası olarak böyle bir çalışma yaptık. 'O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik.' Bu anlamlı gün için Denizli'deki bütün bayilerimizden ekmek alan vatandaşlarımız bu ekmek ambalajı ile sofralarına oturacak. 50 fırın ile bin 500 bakkal ve market gibi satış noktasından ekmek alan halkımız bu ambalajla o karanlık geceyi hatırlayacaklar."