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Denizli'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 07:19 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katında Adil Küçükgökçen'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Merdiven kurarak bina sakinlerini tahliye eden ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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