Denizli'de ev yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altını alarak, söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı bildirilen yangında evde maddi hasar oluştu.
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