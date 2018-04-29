Denizli'de evin yakınına yıldırım düştü: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu evindeki bilgisayarıyla ders çalışan bir lise öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar (16) Gürsu Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarda ders çalıştığı sırada ikametin yakınına yıldırım düştü.
Bu sırada evdeki elektrikli aletler zarar gördü, arızalanan bilgisayardan akıma kapılan Hoplar, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hoplar'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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