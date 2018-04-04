Denizli'de Fatih Sultan Mehmet söyleşisi

DENİZLİ (AA) - Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in bugünkü Türk entelektüellerinin üzerinde vasıflara sahip olduğunu belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han, şarkın ve garbın efendisidir, şarkı ve garbı bilir ve komplekssiz bir şark münevveridir, o bir dünya hükümdarıdır." dedi.

Prof. Ortaylı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fatih Sultan Mehmet Han" söyleşisinde yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı medeniyetinin en yüksek noktasına ulaşıldığını, bu muhteşem devrin ne yazık ki Türk yazarların kaleminde ifadesini tam bulamadığını söyledi.

"Türkler tarih yapar, tarih yazmaz" tezinin doğru olduğunu, yazıya geçişi modern milletlerin bir çoğundan daha eski olan Türklerin vakayiname yazmalarının daha geç devirlere uzandığına işaret eden Ortaylı, şöyle konuştu:

"Biz 14. asrın tarihini kendi kalemimizden o anda dinlemek, görmek, okumak şansına sahip değiliz. Peki kim yazmış bu tarihleri ? Cenova ve Venedik lehçelerini öğreneceksiniz, Vatikan arşivlerine gireceksiniz, Slav kaynaklarını takip edeceksiniz. 15. asır için Arap kaynaklarını takip edeceksiniz. O zaman tarih ortaya çıkacak. Biz bu tarihleri, 19. asırda bile gereği gibi yazamadık. Bizim bu tarihçiliğe modern olarak adım atmamız 20. ve 21. yüzyıldır."