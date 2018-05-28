Denizli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davasında karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün adliye yapılanmasında oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 31 kişi hakkında açılan davada, 11 sanığa 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, 5'i tutuklu 31 sanıkla avukatları ve sanık yakınları katıldı.
İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.
Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, örgütün "Denizli Adliyesi imamı" olduğu öne sürülen ihraç edilen eski öğretmen Erhan Aydın'a 7 yıl 6 ay ay hapis cezası verirken, tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Özkan ve Mustafa Özay'a 6 yıl 10 ay 15'er gün, diğer tutuklu sanıklar Alperen Kılıçalp, Coşkun Türkyılmaz ve Sami Ceyhan ile tutuksuz sanıklar Ahmet Yasin Akkaya, Ali Küçük, Halil Düzen, Hasan Boya ve Mustafa Naslıca'ya 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 20 sanığın beraatine hükmederken, tutuklu sanıklar Alperen Kılıçalp, Coşkun Türkyılmaz ve Sami Ceyhan'ın tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine, Halil İbrahim Özkan ve Mustafa Özay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Aralarında örgütün "Denizli Adliyesi imamı" ile hakim adayı, zabıt katibi, mübaşir, emekli yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcısının olduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.
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