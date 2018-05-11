Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 56'sı tutuklu 112 kişi hakkında açılan davada, 83 sanığa 1 yıl 13' ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, 56'sı tutuklu 90 sanıkla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, ihraç edilen eski öğretmen Osman Bikeç'e örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer 82 sanığa örgüte yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 1 yıl 13 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın beraatine hükmederken, firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

