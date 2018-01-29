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Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 27 dakika önce

- Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski emniyet şube müdürü Murat Onaylı, darbe girişimi sırasında uçakla Ankara'ya gitmek için Çardak Havalimanı'na gelen askerlerin havalimanına girişine engel olduğunu anlattı. Onaylı, örgüt üyesi ve darbe yanlısı olsa askerlere engel olmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

Oraya gelen askerlerin çoğunun beraat ettiğini aktaran Onaylı, kendisinin ise tutuklu olduğunu savundu.

Duruşma yarın avukatların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.

(AA)

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