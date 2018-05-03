Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet oluşumuna yönelik davada yargılanan 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6'şar ay ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, 23'ü tutuklu 41 sanık ile avukatları katıldı.
İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.
Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.
Darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve 15 Temmuz'da "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın." diyen Nail Siviş ile Ali Akarca'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 30 sanığa da 2 yıl 6'şar ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, 9 zanlının da beraatine hükmetti.
Firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...
Alman ordusu alarm veriyor!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum