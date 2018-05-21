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Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

Kapatılan TUSKON'un Genel Sekreteri firari Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Özer ile örgütün sözde 3 "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 68 sanık hakkındaki davaya devam edildi - ByLock kullandığı içerikleriyle tespit edilen tutuklu sanık Özer: - "Kullanıcı adı ve şifreleri bana bir şey çağrıştırmıyor. Bunlar idari yönden kolluk tarafından oluşturulmuş olabilir. Kabul etmiyorum. Tutuklu kalmam Denizli'nin ve devletimizin zararına olmaktadır"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 23'ü tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın 28. celsesinde, bu dava dosyası ile birleştirilen 8 sanık hakkındaki dosyalar okundu.

Mahkemenin 29 Ocak'taki ara kararı sonrası dosyaya gelen belgelerin değerlendirildiği duruşmada, kapatılan TUSKON'un Genel Sekreteri firari Mustafa Muhammet Günay'ın Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi 1671 ada, 4 No'lu parseldeki 10 dairesini satarak parasını silahlı terör örgütüne aktardığı belirtildi.

- ByLock içerikleri mahkemeye ulaştı

Firari sanıklar Mustafa Muhammet Günay, İbrahim Halil Kırgil, Merter Söylemez hakkında kırmızı bülten düzenlendiği, diğer firari sanık Tarık Edirneli için de yazışma yapıldığı ifade edilen duruşmada, sanıkların ByLock içerik kayıtlarına ilişkin ID numaraları, kullanıcı adı ve şifreleri okundu.

- FETÖ ile görüşen sanık susma hakkını kullandı

Kapatılan Nazilli Fatih Sultan Lisesinde öğretmen olarak görev yapan tutuklu sanık Kudret Tartılacı, 2012'de ABD'de örgüt ele başı ile görüştüğü ve ByLock kullandığı iddiaları ile ilgili hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve birleştirilen dava ile iddiaları kabul etmediğini belirterek, susma hakkını kullanacağını ve süre istediğini söyledi.

- "Abi bundan sonra telefon kullanmayalım, sadece buradan yazışalım"

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in, iki ID numarası ile ByLock içerik kaydının okunduğu duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Yavaş ve firari sanık Mehmet Boz'un gruba ekleme yaptığı, Mehmet Yavaş'la yaptıkları yazışmada "Abi bundan sonra telefon kullanmayalım, sadece buradan yazışalım" diye mesajlaştıkları ifade edildi.

Tutuklu sanık Necdet Özer, tespiti yapılan ID numaralarında TC numarası ve GSM numarası tespitlerinin yapılmadığını öne sürdü. "no7791 ve 7791" şeklindeki kullanıcı adı ve şifresinin kendisi ya da ailesinden herhangi birinin doğum, evlilik tarihi gibi bir tarihi çağrıştırmadığını iddia eden Özer, "Bunlar idari yönden kolluk tarafından oluşturulmuş olabilir. Kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Necdet Özer, 22 aydır tutuklu olduğunu belirterek, ByLock içerik kayıtlarındaki konuşmaların kendisine ve eşine ait olmadığını iddia ettiği savunmasında, şunları kaydetti:

"ByLock içerikleri bana ait değildir. Kaçma şüphem yok. İki nedenden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Beyin rahatsızlığı olan eşime kayın validem bakıyordu. Kayın validem aynı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Şu an eşime bakacak kimse bulunmuyor. Daha önce Denizli'de verdiğim vergilerle ilk 10 içinde yer alıyordum. Çeşitli kamu kurumlarına yaptığım bağışlar ortadadır. Tutuklu kalmam Denizli'nin ve devletimizin zararına olmaktadır. İşlerimi toparlayarak devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum."

Diğer sanıkların savunmalarının alınmasına yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

- İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 23'ü tutuklu 68 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.

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