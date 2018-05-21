Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

Firari sanıklar Mustafa Muhammet Günay, İbrahim Halil Kırgil, Merter Söylemez hakkında kırmızı bülten düzenlendiği, diğer firari sanık Tarık Edirneli için de yazışma yapıldığı ifade edilen duruşmada, sanıkların ByLock içerik kayıtlarına ilişkin ID numaraları, kullanıcı adı ve şifreleri okundu.

- FETÖ ile görüşen sanık susma hakkını kullandı

Kapatılan Nazilli Fatih Sultan Lisesinde öğretmen olarak görev yapan tutuklu sanık Kudret Tartılacı, 2012'de ABD'de örgüt ele başı ile görüştüğü ve ByLock kullandığı iddiaları ile ilgili hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan ve birleştirilen dava ile iddiaları kabul etmediğini belirterek, susma hakkını kullanacağını ve süre istediğini söyledi.

- "Abi bundan sonra telefon kullanmayalım, sadece buradan yazışalım"

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in, iki ID numarası ile ByLock içerik kaydının okunduğu duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Yavaş ve firari sanık Mehmet Boz'un gruba ekleme yaptığı, Mehmet Yavaş'la yaptıkları yazışmada "Abi bundan sonra telefon kullanmayalım, sadece buradan yazışalım" diye mesajlaştıkları ifade edildi.

Tutuklu sanık Necdet Özer, tespiti yapılan ID numaralarında TC numarası ve GSM numarası tespitlerinin yapılmadığını öne sürdü. "no7791 ve 7791" şeklindeki kullanıcı adı ve şifresinin kendisi ya da ailesinden herhangi birinin doğum, evlilik tarihi gibi bir tarihi çağrıştırmadığını iddia eden Özer, "Bunlar idari yönden kolluk tarafından oluşturulmuş olabilir. Kabul etmiyorum." dedi.