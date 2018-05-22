HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin davada 23'ü tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemeye sunulan belgeler ve dijital materyallerle ilgili savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmada ara kararını açıkladı.

Firari sanıklar Mustafa Muhammet Günay, İbrahim Halil Kırgil ve Merter Söylemez için yeniden kırmızı bülten düzenlenmesine karar veren mahkeme, duruşmalara katılmayan sanık Tarık Edirneli hakkında da kırmızı bülten ve sanık iade formu düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

Bazı sanıkların kayyuma devredilen şirketleri üzerindeki el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, dosyanın karar aşamasına geldiği, mütalaa hazırlığı yapılmasına için dosyanın savcılığa bırakılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan eski il Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu'nun duruşmalardaki beyanı esas alınmak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 23'ü tutuklu, 30'u tutuksuz, 15 firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısıIrak'ın kuzeyindeki terör saldırısı
Bartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adaylarıBartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma Eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer FETÖ finans

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Iğdır İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Iğdır İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Ardahan İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Ardahan İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Bartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Bartın İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.