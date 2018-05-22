Denizli'de FETÖ'nün il yapılanması davası

Bazı sanıkların kayyuma devredilen şirketleri üzerindeki el koyma ve tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, dosyanın karar aşamasına geldiği, mütalaa hazırlığı yapılmasına için dosyanın savcılığa bırakılmasına karar verdi.

Firari sanıklar Mustafa Muhammet Günay, İbrahim Halil Kırgil ve Merter Söylemez için yeniden kırmızı bülten düzenlenmesine karar veren mahkeme, duruşmalara katılmayan sanık Tarık Edirneli hakkında da kırmızı bülten ve sanık iade formu düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkemeye sunulan belgeler ve dijital materyallerle ilgili savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski il Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu'nun duruşmalardaki beyanı esas alınmak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 23'ü tutuklu, 30'u tutuksuz, 15 firari 68 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede FETÖ/PDY'nin Denizli il imamının 2011 yılına kadar "doktor" lakaplı Süleyman Deşdemir olduğu, bu tarihten sonra "Murat Hoca" lakaplı Mehmet Boz'un geldiği, onun deşifre olmasının ardından Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve ardından da Fuat Yıldırım'ın il imamı olarak atandığı belirtilmişti.

