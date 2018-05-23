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Denizli'de FETÖ'nün okullarına yönelik dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu 50 şüpheli hakkında açılan davaya devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemeye sunulan belgelerle dijital materyallere karşı savunma yapan sanıklar, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bir süre ara verdiği duruşmada daha sonra ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan Metin A. ve İlyas A'nın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve davayı 17 Eylül'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Özel Serhat Eğitim AŞ ve Çağlar Özel Eğitim AŞ bünyesindeki kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi, sorumlusu ve bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu, 19'u tutuksuz, 10'u firari 50 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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