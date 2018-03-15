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Denizli'de FETÖ'nün üniversite yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

115 sanığın yargılandığı davada 40 tutukludan 6'sı tahliye edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik, aralarında eski rektör Hüseyin Bağcı'nın da bulunduğu 115 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 40 sanıktan 6'sının tahliyesine karar verildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 6 Mart'ta başlayan duruşmasının bugün devam eden oturumunda, iddia makamının 13 Mart'ta esas hakkında verdiği mütalaaya ilişkin sanıkların ve avukatların savunmaları alındı.

Pamukkale Üniversitesi avukatı M. Lütfiye Serinkan, iddia makamının eski rektör dahil 18 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye talebini kabul etmediklerini belirterek, "Tahliye taleplerine itiraz ediyoruz. Tahliyesi istenen sanıklar hakkında tutuklama nedenleri devam etmektedir." dedi.

Tutuklu sanıklardan eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı, hakkındaki örgüt üyeliği iddiasını kabul etmediğini belirterek, "Üniversite vekilinin tahliye taleplerinin reddini istemesi, bugüne kadar PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ ile ilişkili dile getirdiğimiz tüm hususların doğru olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski rektör yardımcısı Ali Keskin, 590 gündür tutuklu olduğunu dile getirerek, "Örgüt üyeliği kriterlerinden hiçbiri bende yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık eski PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Hasan Herken, atılı suçu işlemediğini savunarak, "Bu dava FETÖ davası değildir. Şimdiki rektör Hüseyin Bağ'a oy vermediğim için sanık oldum. FETÖ kriterleri olarak gösterilen hiçbiri bende yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarının ardından duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Gölcü, Tuba Yaman, Ahmet Sürücü, Durmuş Türkmen, Şevket Civelek ve Emin Mete'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Davada başka tanık dinlenmesi taleplerini kabul etmeyen mahkeme başkanı, 2 Nisan'da yapılacak duruşmada, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasından sonra 16 Nisan'dan itibaren esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatların dinleneceğini söyledi.

- İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi sanıklar, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.

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dava duruuşma FETÖ Pamukkale Üniversitesi

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