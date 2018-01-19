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Denizli'de FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 55'i tutuklu 146 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 55'i tutuklu 146 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, 55 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programının içerikleri hakkındaki savunmaları alınan sanıklara ait ByLock tutanakları ile IP kayıtları okundu.

Tutuklu sanıklardan eski Bugün gazetesi temsilcisi ve KHK ile kapatılan Denizli Medya Derneğinin başkanıMahmut Aydoğan, iddiaları reddederek, "Gelen ByLock içerik kayıtları, içi boş şekilde gelmiştir. Bana 10 mail geldiği gösterilmiş ancak benim bu mailleri açmadığım ortadadır. IP kayıtları da gelmiştir. 14 bin IP kaydının nasıl olduğunu anlayamadım. Bu bağlantının cep telefonumdan yapıldığı belirtilmiş. Baz istasyonu kayıtları da benim olmadığım yerden gelmiştir." dedi.

Tutuklu sanıklardan Nezih Ağan, aralarında husumet olan eski ortağının beyanı ile 15 aydır tutuklu olduğunu öne sürerek, örgüt üyeliği iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların savunmaları ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi.

Mahkeme heyeti, 1'i etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu 23 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

Denizli'de FETÖ/PDY il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 55'i tutuklu 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(AA)

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