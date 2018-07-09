Denizli'de gölette boğulan çocuk toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kardeşiyle birlikte girdiği gölette boğulan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alaattin Mahallesi'ndeki gölete ailesiyle piknik için gelen ve kardeşiyle oyun oynadığı sırada gölette boğulan Osman Kasal'ın (11) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgdan alınarak Yassıhöyük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Çocuğun cenazesi, mahalle camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Baba Ramazan ve anne Songül ile yakınları, defin sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşların çabasıyla sudan çıkarıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Esila Melike Kasal'ın ise hayati tehlikeyi henüz atlamadığı belirtildi.

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- Olay

Dün, ailesiyle Alaattin Mahallesi'ndeki sulama göletinin kenarına pikniğe giden Osman ve kardeşi Esila Melike, gölet alanı kıyısında bulunan eski yol üzerinde oynamaya başlamış, çığlıklar üzerine müdahale eden vatandaşlar Esila Melike'yi sudan çekmeyi başarmış, Osman Kasal'ın ise cesedine dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ulaşılmıştı.

