Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Çıralı'nın (26) kullandığı 20 ES 704 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Muğla Karayolu Habipler Mahallesi yakınlarındaki kavşakta şarampole devrildi.
Kazada, sürücü, Ramazan Efe, Gürkan Tekin, Selvin Efe, Gürkem Tekin, Ganibe Girdal ve Yaşar Kandil kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2'si çocuk 7 yaralı, Kale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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