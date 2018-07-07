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Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:18 | Son Güncelleme

Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü İran uyruklu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahri Dibel yönetimindeki 20 BG 673 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Pınarket Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta Mustafa Özel'in kullandığı 20 NP 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Kazada, her iki aracın sürücü ile otomobilde bulunan Halil İbrahim Ekici, Muhammet Selen, Osman Osman, Sefer Kara ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kurtarma polis trafik kazası

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