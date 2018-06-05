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Denizli'de hastanede tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

PAÜ Hastanesinde yapılan tatbikatta bebek kaçırma, sağlık personeline şiddet ve hastaya acil müdahale senaryoları uygulandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde hastaya acil müdahale, sağlık personeline şiddet ve bebek kaçırma gibi senaryolarla tatbikat düzenlendi.

PAÜ Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılı hastane afet planında yer alan eğitimler sonrası tatbikat yapıldı.

Pembe kod olarak tanımlanan tatbikat kapsamında hastaneden bebek kaçırılması senaryosu uygulandı.

Doğumhane katında yeni doğum yapan bir annenin başında bulunan hasta yakınlarının bebeğin ismi konusundaki tartışmaları ve gürültü çıkarmaları sonrası hemşire odasına çağrılmaları ve bu sırada kadın kılığına girmiş bir erkeğin bebeği kaçırmasıyla başlayan tatbikatta doğumhane hemşiresinin santral hattını araması sonrası 3 kez anons yapıldı ve hastanenin tüm giriş ve çıkışları kapatıldı.

Güvenlik kameralarından takip sonucu bebeği kaçıran şahıs, acil servis çıkışında yakalanarak polise teslim edildi.

Mavi kod olarak tanımlanan tatbikat ise bayılan bir hasta yakınına müdahale şeklinde gerçekleşirken beyaz kod tatbikatında de ambulansla acil servise taşınan bir hasta yakınının güvenlik, doktor ve paramedik görevlilerine sözlü ve fiziki saldırıları ve uygulanan işlemler tatbik edildi.

Hastane Müdür Yardımcısı ve Afet Yönetim Birim Sorumlusu Osman Dirmilli, tatbikatlarla ilgili yaptığı açıklamada, her üç tatbikatın da personelin özverili çalışmaları ve kod eğitimleri sayesinde başarıyla tamamlandığını belirtti.

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bebek hastane kaçırma kod tatbikat

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