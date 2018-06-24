Denizli'de hemşirenin darbedildiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir hemşire, evde bakım hizmeti alan hasta ve yaşlı seçmenlerin oy kullanmasına yardımcı olduğu sırada bir grup tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezinde hemşire olarak görev yapan Şeyma Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çoğaşlı Mahallesi'nde hizmet verdikleri yaşlı ve hasta bazı vatandaşların, oy vermek için merkezden yardım istediğini belirtti.
Merkeze ait ambulansların vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları sandıklara götürdüğünü ifade eden Girgin, bölgede okul olmadığı için Çoğaşlı Meydanı'na kurulan sandıklarda oy kullanan seçmenlere yardımcı olduklarını ifade etti.
Oy verme işlemi sırasında kendisini CHP'li sandık görevlisi olarak tanıtan H.Ç. ve yanındakilerin, merkez çalışanlarına hakaret ve küfür ettiğini, kendilerini engellemeye çalıştığını ileri süren Girgin, bu sırada darbedildiğini savundu.
Olayın jandarmanın müdahalesiyle yatıştırıldığını anlatan Girgin, "Biz hastalarımızın vatandaşlık görevini yerine getirmesi için yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bizi engellemeye çalışan gruptakiler halkı kışkırttı. Bir grup, üzerime yürüyüp beni darbetti. Hepsinden şikayetçi oldum." dedi.
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