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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Uğur Özkaya idaresindeki 15 HY 979 plakalı otomobil, Özlüce mevkisinde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Muhammeed Şıhdıbıs'ın kullandığı 20 MA 230 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki otomobildeki 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kale ve Denizli'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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itfaiye otomobil sağlık ekibi trafik kazası

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