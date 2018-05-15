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Denizli'de İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistiller'in üzerine İsrail askerleri tarafından ateş edilerek katledilmeleri ve yaralanmaları, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın açıklaması ile protesto edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistiller'in üzerine İsrail askerleri tarafından ateş edilerek katledilmeleri ve yaralanmaları, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği basın açıklaması ile protesto edildi. Basın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verdi. ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu sınırda protesto eden Filistiller'in üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak çok sayıda kişinin katledilmesi ve yaralanmasını protesto için AK Parti tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklaması Denizli'de de Delikliçınar Meydanı'nda yapıldı. Açıklamaya AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, BBP Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. Basın açıklamasına katılanlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı protesto etti. İsrail ve ABD kınandı. Grup adına açıklamayı okuyan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İsrail'in 60 Filistinliyi şehit ettiğini, binlerce kişiyi de yaraladığını belirterek, "ABD ve İsrail'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukukun vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masumların kanında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız" dedi. Açıklamanın ardından Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Filistin'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua etti. Basın açıklaması, dua edilmesinin ardından sona erdi.

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