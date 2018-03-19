Denizli'de kadın cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kırgızistan uyruklu bir kadının cesedi bulundu.
Pamukkale Mahallesi Kocarık mevkisinde vatandaşlar tarlada bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi.
Cesedin 26 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'ye ait olduğu belirlendi. Boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan yabancı uyruklu kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının cesedini tarlada çalışan işçilerin bulduğunu ifade ederek, "Hemen jandarmaya haber verdik. Kırgız olduğunu öğrendik." diye konuştu.
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