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Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Denizli'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ali Eren (44) idaresindeki 20 ADM 74 plakalı kamyon, Çağırgan Mahallesi Ağlıca mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü Eren yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kamyon Kaza trafik

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