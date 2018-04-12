Denizli’de kamyonet devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Çivril ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ramazan S. (20) yönetimindeki 20 AAC 827 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ramazan S. ile yanında bulunan lise öğrencileri A.E (15), M.Ç. (14) ve F.T. (15) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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