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Denizli'de kaplumbağa ve kirpi kurtarma operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Kuyuya düşen kaplumbağalar ile duvara sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyuya düşen dört kaplumbağa ile duvara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezefendi Mahallesi'nde içerisinde su bulunmayan 4 metrelik kuyuda kaplumbağa gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kuyuya merdivenle inerek biri yavru 4 kaplumbağayı kuyudan çıkardı.

Kaplumbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan, Üçler Mahallesi'nde belediye istinat duvarındaki yağmur suyu tahliye kısmında sıkışan kirpi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demirle duvarın su tahliye kısmını kıran ekipler, kirpiyi sıkıştığı yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

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