Denizli'de kaybolan engelli bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişi bulundu.
Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Onur Çetin'den haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine dün arama çalışması başlatılmasının ardından Çetin'in Denizli kent merkezinde görüldüğü tespit edildi.
Çetin, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince Adalet Mahallesi'nde bir inşaatta bulundu.
Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüse binerek kent merkezine geldiği öğrenilen Çetin'in ailesine teslim edileceği belirtildi.
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