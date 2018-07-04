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Denizli'de kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

Tavas ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi'nde ikamet eden zihinsel engelli Onur Ç. (23) dün akşam evinden ayrıldı.

Sabah çocuklarını odasında göremeyen aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerince çevrede arama başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD AKUT Denizli Kayıp Zihinsel engelli

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