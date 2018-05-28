Denizli'de kuvvetli yağış

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bulunan bir marketi su bastı, iş yeri çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı.

Acıpayam Bulvarı Fatih Köprülü Alt Geçidi'ne su dolması nedeniyle ulaşım aksadı. Belediye görevlileri, tıkanan rögarları temizledikten sonra trafik akışı tekrar sağlandı.

Bazı sürücüler Acıpayam Bulvarı'nda su biriktiği için zorlukla ilerlemeye çalıştı. Ekipler, suda kalan araçları çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı, uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Yağışın etkisiyle kentin çeşitli yerlerinde yola sürüklenen mıcır nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda yaralanan 8 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Vatandaşlara polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri yardım etti.

Güney ilçesinde bazı araçların sel nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

