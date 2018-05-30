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Denizli'de kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

Denizli'de kuvvetli yağış

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda göçükler oluştu.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran dolu ve ardından yağan yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, su birikintileri nedeniyle yollarda göçükler meydana geldi.

Moloz ve mıcırla tıkanan rögarları temizlemek için belediye ekipleri çalışma yaptı.

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sel Su yağış yol

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