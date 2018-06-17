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Denizli'de kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Çal'da bazı mahalle yollarında trafik akışı güçlükle sağlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında göçükler oluştu, ulaşım güçlükle sağlandı, tarım arazileri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle Yaşilyurt Mahallesi'nde debisi yükselen bir derenin taşması sonucu mahalle yolu ulaşıma 1 saat kapandı.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle taşkında kalan bir otomobil kepçe yardımıyla kurtarıldı.

İlçede bazı mahalle yollarında kısa süreli ulaşım sağlanamadı, su birikintileri nedeniyle yollarda göçükler meydana geldi, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kapanan mahalle yolları iş makineleriyle temizlenerek açıldı.

Öte yandan AFAD ve belediye ekipleri bölgede zarar tespit çalışması başlattı.

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AFAD Dere sağanak sel ulaşım yağış

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