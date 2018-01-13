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Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 13:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Denizli'de bir okulda not konusunda tartıştığı öğrencisi darp etti polise şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, edebiyat öğretmeni D.Ç., ders notu konusunda sınıfta tartıştığı öğrencisi 15 yaşındaki M.G.'nin bacağına ve karnına tekme attığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

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DHA'nın haberine göre, Çivril'deki Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Kendisine verilen notu düşük bulan 9'uncu sınıf öğrencisi M.G., öğretmeni D.Ç. ile sınıfta tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenci M.G., kadın öğretmenin bacak ve karın bölgesine tekme attı. Sınıftaki diğer öğrenciler araya girerek M.G.'yi dışarı çıkardı. Öğrencilerinin önünde dövüldüğü belirtilen D.Ç., önce okul yöneticilerine durumu bildirdi, ardında da Çivril Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Denizli öğrenci darp

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
aferiiiin serbest bırakın ki gelecek sefere öğretmenini öldürsün!!!!.
Bi de bu pincin ailesi bu öğretmene not verecek değilmi
hayaldi gerçek oldu:))) bunlarin heosi son 15 yılın meyvesi:))) perisan ettiler
direk idam. bu öğrenci bozuntusunun bu ülkeye hiç bir kazancı olamaz. aldığı nefes bile zarar. araba kullansa birisine çarpar. asker olsa arkadaşını vurur. her ne iş yaparsa yapsın bir başkasına zarar verir. ölse bile mezarında düzgün çiçek yetişmez. en iyisi kireçleyip gömeceksin böylelerini. etrafa zarar vermeyecek.
ÖĞRETMEN BİR DE ÖZÜR DİLESİN AİLESİNDEN ÖĞRENCİSİNDEN ÇOK AYIP ETMİŞ! not da neymiş?çok bilgili değil çok ilgili olması yeterli:)
Öğretmene kalkan eller kırılır yahu... Öğrencimizi önce ailesi sakinleştirmeli... Okul idaresi uyarılarını yapmalı. Gençlerimiz için çok fazla tehdit ve tehlike var.. Eğitim, Ailede başlıyor, okulda devam ediyor, Sosyal yaşamda olgunlaşıyor...
Zorunlu eğitime hayır. Okumak isteyen öğrenci okula gelsin. Eğitimi zorunlu yaptılar. Sonuç ortada okumak istemeyeni zorla sınıfta tutmaya çalışıyorlar. Olan iyi öğrencilere oluyor. Gitsin kaportacıda çalışsın ki okumanın kıymetini bilsin.....
@sefam24 çok doğru bir tespit kesinlikle katılıyorum
Kendi ilk orta lise yıllarım aklıma geldi. Saadet Dereli ilkokul öğretmenim yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. 30 sene oldu siması dün gibi aklımda. Severdi, kizardida onu hem çok sever hemde kızmasın diye dersleri yapar derste citimizi cikarmazdik.Sıkıyorsa çıkart :) Ogretmen kızdı saçımı çekti tokat attı diye gidip babama şikayet etsem herhalde bir dayakda babamdan yerdim. Öğretmen gözümüzde en saygın kişiydi.ogretmene el kaldırmayı bırak laf söylemek bile haddimize degildi.simdi ise pompalı tüfekle tabletini alan müdürü vuran, derste öğretmeniyle dalga geçen, tekme atan bir nesil yetisiyor
yazıklar olsun o öğretmen savcı yada hakimin eşi olsaydı kesin tutuklanırdı böyle adalet olmaz olsun
hastahanede doktor hemşire dövenlerin cezasını artıran beyler, öğretmenlere yapılan saldırılar karşısında nedn susyorsunuz. doktoru yetiştirende öğretmen değilmi, bir ülkede eğitimciye değer verilmiyorsa o ülkenin batması yakındır.
okul hayatı bitirilmeli okulda öğretmenine el kaldıran öğrenci arkadaşını hiç tanımaz. hem okuyup ne olacak ki böylesi? geleceğin neyi olabilir????
KİNDAR BİR NESİL!!!
Bu ülkede hangi meslek grubunun can güvenliği var ki.. daha doğrusu hangi vatandaşın var ha Afrika ülkesinde can değeri ha Türkiye'de Avrupa nerede biz nerede... Allah'a emanet yaşıyoruz Allah korusun
aile gerekli ahlak ve eğitimi vermezse sonuç bu olur
15 yaşında ki genç erkek çocuklar şakaya bile gelmiyor öğretmen ucuz kurtarmış bile ama yasalar tam olarak uygulansa o gence 21 gün hapis verilmesi gerekir
O DEĞİLDE MÜZİK ÖĞRETMENİ NOT VERMEMİŞTİ SINIF TEKRARI YAPMIŞTIM O ÖĞRETMENE HİÇ ÖĞRETMEN DEMEM SANKİ METEMETİKÇİ HAVASI VARDI
Binlerce ögrenci bu sekilde... Yarin koftiden diplimasi olur...akpden bir torpil.polis olur.teröristmi polismi ayirt edemezsin.labile devletine hos geldiniz... Vatan ve ins an kudsiyetini devlete Veren kabile zihniyeti...icindekiler de en AZ onlar kadar vahsi olmalilar KI yasam hakki taninsin... Düsünün KI parlementerinden devlet baskanina kadar hepsi vururum kirarim yikarim ezerim üslubundalar...ögrencisinden ne beklersiniz? Türk toplumunun asil kimligi buymus... Nasilsaniz öyle yönetilirsiniz
Derslerine çalışma sonra düşük not geldiğinde öğretmen suçlu olsun. Siz eşkiya mısınız öğretmeninize saygısızca saldırıyorsunuz? Sizin gibilerden hiç bir b.k olmaz bu zihniyet ile iş hayatınızda da huzursuzluk yaratırsınız.
evdekiler neki okula yolşadıkları ne olsun? Beyinsiz ebevynlerin beyinsiz evladı
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