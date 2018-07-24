Denizli'de orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Sarp bölgede rüzgarla yayılan yangına, 2 helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 5 su tankeri ve 50 orman işçisi müdahalede bulundu.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını söyledi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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