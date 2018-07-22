Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.
Karateke Mahallesi'nde Honaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 arazözün yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 1 arazöz, 1 tanker ve 3 kepçe ile yangına müdahale etti.
Sarp alandaki yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 6 dekarlık çam ağaçlarının olduğu ormanlık alan zarar gördü.
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