Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekar alan zarar gördü.

Karateke Mahallesi'nde Honaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 arazözün yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 1 arazöz, 1 tanker ve 3 kepçe ile yangına müdahale etti.

Sarp alandaki yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 6 dekarlık çam ağaçlarının olduğu ormanlık alan zarar gördü.

