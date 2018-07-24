Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alcı Mahallesi Karaismailler mevkisindeki kızılçam alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Yangına ilk etapta 2 helikopter, 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle gençleştirme sahasına yayılan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını, yangında şimdiye kadar 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

