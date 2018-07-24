Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Alcı Mahallesi Karaismailler mevkisindeki kızılçam alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
Yangına ilk etapta 2 helikopter, 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle gençleştirme sahasına yayılan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, sarp arazide başlayan yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını, yangında şimdiye kadar 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı
Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...
Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp
AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti
Öyle bir değişim geçirdi ki görenler gözlerine inanamadı
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum