Denizli'de orman yangını

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan 2 helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangında, söndürme çalışması sürüyor. Alcı Mahallesi Karaismailler mevkiindeki kızılçam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine haber verdi. Sarp bölgedeki çalışmalara havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale ediyor. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, bölgenin sarp arazi olduğunu, müdahalenin güçlükle yapıldığını söyledi.

