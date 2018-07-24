HABER

Denizli'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan 2 helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangında, söndürme çalışması sürüyor. Alcı Mahallesi Karaismailler mevkiindeki kızılçam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, orman ekiplerine haber verdi. Sarp bölgedeki çalışmalara havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 30 orman işçisi müdahale ediyor. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, bölgenin sarp arazi olduğunu, müdahalenin güçlükle yapıldığını söyledi.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Denizli'de orman yangını (2)Denizli'de orman yangını (2)
Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.