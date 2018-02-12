Denizli'de ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dağda kaybolan 2 çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ethem İ. (13), arkadaşı Gökmen A. (13) ile Bağbaşı Yayla'sındaki teleferik bölgesine gitmek için bisikletle yola çıktı.
Bir süre ormanlık alanda ilerleyen ikili, kaybolduklarını anlayınca saat 16.00 sıralarında yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi olay yerine hareket etti.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda çocuklara ulaştı.
Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuklar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.
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