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Denizli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 03:02 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bekir Öztürk yönetimindeki 09 BE 114 plakalı otomobil, Denizli Caddesi'nde bulunan refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada, otomobilin ön camından fırlayan Cennet Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile yanında bulunan Yaşar Öztürk ve İrem Kocabıyık 112 Acil Sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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aydınlatma direği çal ilçesi takla atmak trafik kazası

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