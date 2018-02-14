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Denizli'de otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 06:18 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servergazi Mahallesi yönünden Mehmetçik Mahallesi istikametine giden Ali Y. (20) yönetimindeki 20 AAB 168 plakalı otomobil, Ali Aygören Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Ali Y. ile aynı araçtaki Hasan Karabulut (19), Ömer Tekin (19) ve Hüseyin Atın (20) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

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Denizli Kaza otomobil trafik kazası

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